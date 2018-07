Caraúbas Acontece – Apolion Rodrigues

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 20/07 Karina Albano, Nayana Morais, Alan Amorim, Ayslane Ferreira, amanhã 21/07 Vivia Machado, Alcineide Oliveira, Francisca Luzia de Oliveira, Loura Targino, Síria Targino, Andreza Ariely, domingo 22/07 Rivelino Câmara, Wisla Nunes, Ticiane Veras, Jota Ribamar, Sandra Rodrigues, Wanderlania Lima. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

SAVE THE DATE…

Na ultima quarta-feira estivemos reunidos com a decoradora Fábia Soares sem favores uma das melhores do RN e lá batemos o martelo para a data do nosso chá. Assim sendo salve a data de 16 de Setembro e vamos sim brindar a alegria!

LUNA NA FELDMAN…

Competente a médica Luna Caecilia está atendendo pacientes na área de ginecologia e obstetrícia na Clinica Feldman, a bacana desembarca amanhã na terrinha para atender sua clientela vip. Show!

CAMPO GRANDE EM FESTA…

Começa na noite de hoje e segue até o próximo dia 29 de Julho as festividades alusivas a Nossa Senhora de Sant’Ana padroeira da cidade. O tema escolhido esse ano foi: “Sant’Ana inspira-nos a ser sal da terra e luz do mundo”. Com certeza Campo Grande vai ferver. Viva Sant’Ana!

MISS TEEN CARAÚBAS…

Foram prorrogadas as inscrições para a Miss Teen Caraúbas, lembrando que podem se inscrever meninas de 14 a 18 Anos, as mesmas podem ser feitas comigo ou com Tica Soares. Corre meninas esperamos vocês!

160 ANOS DA PARÓQUIA…

Os que fazem a Paroquia de São Sebastião já se encontram a mil por hora para organizar as festividades alusivas aos 160 Anos da Paroquia aqui da terrinha, uma vasta programação esta sendo pensada e idealizada por todos. Aguardemos!

FINECAP 2018…

Pau dos Ferros será palco mais uma vez da Feira Intermunicipal de Educação, Cultura, Turismo e Negócios do Alto Oeste Potiguar a FINECAP, a feira promete movimentar não só a cidade como todo o estado. Na grade de shows estão: Marcia Felipe, Xand Avião e solteirões do Forró além de muitas outras bandas. Tudo acontece de 07 a 09 de Setembro. Um luxo!

NOSSA SENHORA DA SAÚDE. A FESTA…

A Nicolau Produções e Eventos anunciam e a gente passa adiante que na festa de Nossa Senhora da Saúde esse ano terá a animação do Peruano, Forró de Nobre e Forró da Mídia. Festão dos bons para quando Agosto chegar. Oba!