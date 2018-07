Caraúbas Acontece – Apolion Rodrigues

CARAÚBAS ACONTECE…

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: ontem 12/07 Tarcila Gurgel, João Bezerra Neto, Almir Alves, Roberta Garcia, hoje 13/07 Reginaldo Fernandes, Adriane Silva, Antonio Dantas Segundo, amanhã 14/07 Natalia Nayara, Wendel Praxedes, Lucélia Benevides, Artur Barbosa, Marinalda Souza, Maria José Medeiros, Liecio Nogueira, domingo 15/07 Taísa Fernandes, Wesia Kenathca, Kleberlandia Benevides. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

CANDEEIRO JARDINS & CIA…

Outro estande muito visitado na Expoeste foi o da loja Candeeiro Jardins & Cia. Loja do nosso amigo Reginaldo Fernandes que em breve estará totalmente repaginada com uma estrutura belíssima. Aguardemos, pois!

JANDUÍS FAZ FESTA PARA SÃO BENTO…

Com o tema: “Com São bento seremos igreja em missão de paz”. Mais uma vez a cidade de Janduís reverencia ao seu Có Padroeiro São Bento. A festa acontece desde o ultimo dia 11 e segue ate domingo 15 com vasta programação. No domingo acontece a procissão de encerramento. Viva São Bento!

MISS TEEN CARAÚBAS 2018…

Vai começar as inscrições para o Miss Teen Caraúbas 2018, lembrando que as mesmas serão feitas comigo e a colunista Tica Soares. O período de Inscrições é de hoje 13 até a próxima quarta-feira dia 17 de julho. Aguardo vocês meninas de 14 a 17 anos.

ADYA WILLIANJA NA BIOPILATES…

Pensando no melhor para sua clientela VIP a Dermato Funcional number one da terrinha agora faz parte do time da BioPilates que fica na Praça Reinaldo Pimenta. Se quer dar um Up na pele é só ligar e marcar uma avaliação: 99818-8958. Fique linda!

CAMPO GRANDE REVERENCIA SANT’ANA…

Em mais um ano a cidade de Campo Grande se prepara para reverenciar sua Padroeira Nossa Senhora de Sant’Ana, esse ano o tema escolhido foi: “Sant’Ana, inspira-nos a ser sal da terra e luz do mundo”. O festão acontece de 20 a 29 de Julho. Oba!

DELICIAS GOURMET NA EXPOESTE…

A bacana Veronica Sales também expos suas delicias na II Expoeste em estande movimentado e repleto de guloseimas do seu Delicias Gourmet. Tudo um arraso. Parabéns!

ARRAIA DAS FAMILIAS…

Acontece amanhã dia 14 de Julho a 3º Edição do Arraiá das famílias capitaneado pelas pastorais da igreja e será na Quadra dos Escoteiros a partir das 19 horas, com muita musica comidas típicas e gente feliz. Participe!