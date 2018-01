Caraúbas Acontece – Apolion Rodrigues

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: ontem 01/01 Luís Ferreira Neto, Sávia Cristina, Branca Dias, Junior Santos, hoje 02/01 Francilene Ferreira Soares, Rafaella Sales, Mariza Camila, amanhã 03/12 Sânsia Cristina Fernandes Maia Brasil, Gilmar Gurgel, Arissia Belo, Caio Oliveira, Suzana Lima, Thes’s Araújo. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

COPA SÃO SEBASTIÃO 2018…

Começa logo mais na Arena das Caraubeiras a 10° Copa São Sebastião Icem Caraúbas de Futebol 7 com organização de Tenizio Gurgel e Fabiana Praxedes, a copa contará com participação de 21 clubes e acontece até o dia 19 de Janeiro. Desejamos sucesso!

AGRADECER É PRECISO…

Quero agradecer quem nos enviou mensagens de fim de ano, tenha sido elas via e-mail, redes sociais, através de ligações, ou até mesmo em um abraço apertado. Muito obrigado que 2018 seja de bênçãos na vida de todos nós!

RECEPTIVIDADE MIL…

Na noite de Réveillon fomos muito bem recebidos na residência do empresário Genibaldo Oliveira/Samantha Maia que deram um banho na receptividade, logo em seguida seguimos rumo ao Espaço Maria Julia onde os amigos Vandilson Ramalho/Tica Soares mais uma vez reuniram poucos e bons para receber o ano novo. Achei chique!

SÃO SEBASTIÃO 2018…

Mais uma vez nossa cidade se prepara para vivenciar as festividades alusivas ao nosso Padroeiro São Sebastião, para isso uma vasta programação irá acontecer de 10 a 20 de Janeiro com: Procissão de abertura, missas, novenas procissão de encerramento, salvas, alvoradas e muito mais. Aos filhos ausentes que estão chegando sejam todos bem vindos!

SÃO SEBASTIÃO… OS SHOWS!

Mais um Janeiro e com ele as festividades alusivas ao nosso Padroeiro São Sebastião e as atrações confirmadas são: dia 10: Aviões e Saia Rodada, dia 11: Calcinha Preta, dia 12: Wallas Arraes, dia 13: Borba de Paula, dia 14: C3, Iuri Morais e Banda e Forro de Nobre, dia 15: Noite do Rock, dia 16: Luan Estilizado, dia 17: Grafith. Ainda falta divulgar os outros dias. Aguardem!

JEGUE FOLIA…

Marcelino Vieira e todo o estado contando as horas para mais um Jegue Folia que nesse ano acontece de 05 a 07 de Janeiro com animação de Bel Marques, Rafa e Pipo Marques e Chicabana. Oba!