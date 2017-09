Caraúbas Acontece – Apolion Rodrigues

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 18/09 Nádia Lima, Rilma Moreira, João Victor Ferreira Maia, Marineide Sales, Dr. Jean Pereira, Chagas Dantas, Raimundo Fernandes, Kassandra Gurgel Fernandes, amanhã 19/09 Guilhermana Fernandes, Marcos Marcelo Benevides, Nádia Verissimo, Mizia Mirelly, Wendell Praxedes, quarta-feira 20/09 Ailton Farias, Giovanne Amorim, Geruza Rodrigues. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

PATRONESSES E MADRINHAS…

Até sexta-feira os convites do nosso chá para patronesses e madrinhas estarão circulando pela terrinha e região. Desde já agradeço a todas que sempre são bacanas e gentis e reconhecem o nosso trabalho durante todos esses 15 Anos. Espero vocês!

FEST. BOSSA & JAZZ…

Acontece de 21 a 23 de Setembro na cidade de Mossoró mais uma edição do Fest Bossa e Jazz que contará com uma vasta programação desde: oficinas a shows que serão realizados na Estação das Artes Eliseu Ventania. Participe que vai ser show!

SETEMBRO AMARELO…

Na quarta-feira dia 20 de Setembro no auditório central da Ufersa acontece palestra com o tema: “Universidade e Suicídio: uma analise critica da saúde mental nas relações de trabalho e estudo”. Lembrando que a mesma acontecerá em dois horários, às 8 horas e as 14:30. O evento é dentro das comemorações do Setembro Amarelo de combate ao suicídio.

UM SHOW DE SOLIDARIEDADE…

No ultimo sábado o carro do Hemocentro esteve aqui na terrinha e mais uma vez os caraubenses deram um banho de solidariedade, onde quase 100 bolsas de sangue foram coletadas. Com certeza uma ação de solidariedade e muita generosidade, afinal doar sangue é salvar vidas. Parabéns aos Super Doadores.

LINGUÍSTICA APLICADA…

Pensando a formação dos futuros professores de inglês do semiárido acontece na Ufersa Caraúbas a 2º Jornada de Linguística Aplicada no dia 04 de Outubro com curso de inglês pela manhã, minicurso à tarde e palestras a noite. Show!