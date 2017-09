Caraúbas Acontece – Apolion Rodrigues

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: 11/09 Genilda Morais, Yago Gurgel, Tiago Ticiano, Wellington Souza, amanhã 12/09 kaliane Roque, Aliandro Costa, Vereadora Aline Couto, Ana Claudia Olímpio, Eliana Ferreira, quarta-feira 13/09 Renato Barbosa, Hamilton Neto, Lia Castro Frota, Edinete Pereira Muitas felicidades, muitos anos de vida!

DE REPENTE 50 ANOS JUNTOS…

Chegando convite para as Bodas de Ouro do casal querido Sebastião Gurgel de Paiva e Maria da Salete Soares Gurgel, que acontece na noite do dia 23 de Setembro de 2017 ás 19 horas a renovação dos votos na Matriz de São Sebastião, logo em seguida o casal recepciona seus convidados no Espaço Maria Julia. Achei chique!

FEIRA DA CULTURA…

Segue até o próximo dia 14 de Setembro a programação da Feira da Cultura na cidade de Patu, onde o prefeito Rivelino Câmara recepciona seus munícipes a cada noite com um show diferente. Muitos caraubenses prestigiam o evento. Show!

EU ADORO JANDUÍS…

No ultimo sábado todos os caminhos nos levaram a cidade de Janduís, por lá acontecia a 7 º Feijoada do C.S com assinatura do amigo e colunista Cácio Santos, que como sempre deu um banho em receptividade, o Buffet mais uma vez foi de Edileusa Alves que arrasou, requebros de Kinho Araújo e muito mais. Amamos!

QUEM FOI…

Prestigiando Cácio Santos: de Caraúbas Jaimar Gomes e Ivanildo Costa, blogueiro Raimundinho Duarte da cidade de Lucrécia, Diogo Gurgel/Pryscila Dantas, Tiago Gurgel/Leirismar, Adriana Veras, Romulo Gurgel/Lismar Nobrega, Rita Braga, Antonio Estevam/Gilma Fernandes, Jorio Targino, Rosegna Pereira, Neto Gonçalves, Patrícia Gonçalves, Cesar Santos, Aliciana Alves, Katharine Brilhante, Felipe Almeida, Renata Freitas, Raimundo Canuto, Lindolfo Pereira, Barbara Priscila, Ivone Almeida, Adriano Oliveira, Amilton Lima, Lisrael Nobrega, entre outros!

II RODA DE ESTUDOS ITINERANTES…

Acontece na tarde de hoje a partir das 14 horas no Auditório da Ufersa a II Roda de Estudos Itinerante, através da Lei Brasileira de Inclusão Itinerante com o tema: ‘Educação, Acessibilidade e Efetivação de Direito na Perspectiva da Lei Brasileira de Inclusão’. O evento é uma realização da LBI, DAIN e UERN.