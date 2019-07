Caraúbas Acontece – Apolion Rodrigues

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: ontem 10/07 Thayonara Filgueira, Manoel Nilton, Marcilio Arruda, Wigna Alves, hoje 11/07 Priscilene Fárias, Anne Vitória, cabeleireira Nega Maia, Edrizia Emanuelle, Luan Fernandes, Cleide Gomes, Tasía Lima, amanhã 12/07 a médica Tarsila Gurgel, João Bezerra Neto, Almir Alves, Roberta Garcia, sábado 13/07 Reginaldo Fernandes. Adriana Silva, Antonio Dantas Segundo, domingo 14/07 Wendel Praxedes, Artur Barbosa, Maria José Medeiros. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

EXPOESTE III EDIÇÃO…

Começa hoje com a chegada dos animais que serão expostos a III Edição da Feira Agropecuária de Caraúbas (EXPOESTE) com premiação de 50 mil Reais, o evento que acontece até domingo contará com exposição de animais, estandes, feira da lua, apresentações culturais, praça de alimentação e muito mais. Tudo acontece no Saia Rodada Park Show. Oba!

QUEM VAI EXPOR…

Muitos empresários acreditam na Expoeste e vão sim mostrar seus produtos e atrelar sua marca a feira, São Eles: Cachaça Timbaúba, Líder Net, Empório dos Mimos, Arena Bar, Isak Maia, Aldilene Pereira e muitos outros. A entrada é totalmente grátis!

ESTILO POSSE…

Acontece na noite de amanhã a partir das 19h30minutos no Parque das Antenas da TCM em Mossoró a Sessão Magna de Posse da Confreira Zilene Conceição Cabral Freire de Medeiros, na oportunidade serão lembrados o Patrono Carlos Borges de Medeiros,e o confrade Milton Marques de Medeiros ambos (In memoriam), e o lançamento do livro de autoria da empossada “ Casa de Saúde São Camilo de Lélis: Pioneirismo e Resistência da Saúde Mental”. Quem convida é José Wellington Barreto diretor presidente da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró. Achei chique!

MISS E MISTER TEEN CARAÚBAS 2019…

Sim teremos o concurso Miss e Mister Teen Caraúbas 2019, o desfile será em Agosto onde serão escolhidos um menino e uma menina da terrinha para nos representar na grande final que será no dia 26 de Agosto em Natal. Aguardem!

15 ANOS DE CAROLINE…

Recebemos da mãe Viviane Braga o convite para celebrarmos os 15 Anos da linda Ana Caroline Braga que acontecerá no dia 03 de Agosto no Espaço Maria Júlia, desde já agradeço a gentileza do convite e é claro que irei prestigiar o festão!

ELAS ARRASAM…

As queridas Marilene Paiva e Rafaela Costa irão lançar no dia 15 de Agosto a Coletânea, “Talvez Eu Seja a Solução”, livro inspirado no Por Isso não provoque de autoria das mesmas, porém agora as bacanérrimas narram histórias de 50 homens que estão deixando seu legado em paisagens do Rio Grande do Norte e regiões vizinhas. O palco do evento será o Requinte Buffet. Um luxo!