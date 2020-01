CAPS Infantil, CAPS II e CAPS AD III realizam programação do Janeiro Branco

Os Centros de Atenção Psicossocial da Secretaria de Saúde estão realizando diversas atividades ao longo deste mês em alusão ao Janeiro Branco, que chama atenção para os cuidados da saúde mental. O primeiro mês do ano está sendo um pontapé inicial para reafirmar que Secretaria vem trabalhando políticas de saúde mental e emocional na cidade.

Além dos CAPSs, outras Unidades de Serviços de Saúde do Município vão participar da campanha potencializando ações de cuidados com a mente como a promoção de debates, reflexões, minipalestras, rodas de conversas e caminhadas.

A coordenadora em Saúde Mental do Município, Dra. Kalyana Fernandes, enfatizou o quanto é importante desempenhar um trabalho constante na Atenção Básica e como isso pode reduzir possíveis doenças mentais nas pessoas no futuro. “Nosso foco no Janeiro Branco é trabalhar, pelo menos por esse ano de 2020, em cima da Atenção Básica. A Saúde Mental parte do princípio que a gente precisa pensar estratégias de prevenção e promoção do adoecimento.”, destacou a psicóloga.

Kalyana ainda lembrou que as pessoas precisam deixar os preconceitos de lado e cada vez mais buscar conhecer, debater e se tratar de possíveis problemas mentais. “A saúde mental hoje ainda tem muito estigma, as pessoas têm muito receio em falar e trabalhar sobre saúde mental. Esse auditório cheio demostra que os profissionais estão interessados na temática e que a saúde mental é uma temática importante. Hoje saúde mental se transformou em uma questão de saúde pública porque a tendência é que futuramente nós tenhamos cada vez mais pessoas com depressão e ansiedade. Então pensar nesse momento em promoção e prevenção significa que futuramente nós não vamos estar se preocupando tanto com tratamento e cura, porque agora a gente está preocupado com o que pode ser feito para melhorar. Temos hoje no auditório agentes comunitários de saúde, assistentes sociais, enfermeiros, psicólogos e gerentes de UBSs que estão na ponta, que têm contato com a população, e isso significa que estamos dando um pé inicial para mudar hoje a realidade da saúde mental em Mossoró.”, afirmou a coordenadora.

CONFIRA A PROGRAMAS DOS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

CAPS INFANTIL

Dias 20 e 21 (manhã e tarde)

Abertura: fala da equipe – distribuição de panfletos sobre a importância do brincar.

Terapia do cuidado (música, aquisição corporal estimulando o afeto entre os pais/cuidadores e crianças/adolescente)

Local pela manhã: área verde do CAPS

Local pela tarde: sala da educadora física

Dia 22 (manhã)

08h às 11h

Terapia do cuidado (exclusiva para todos os profissionais do Caps Infantil)

Café da manhã com roda de conversa: poesia e banho de piscina.

Local: Hotel Thermas

Dia 23

Abertura: fala da equipe – distribuir panfletos sobre a importância do brincar.

Local: Estádio Nogueirão (os dois turnos)

Expressão lúdica corporal (capoeira e brincadeiras conduzidas pela equipe)

Obs: todos receberão um lencinho branco e no final soltar balões brancos.

Dia 24 (os dois turnos juntos)

Abertura: fala da equipe – distribuir panfletos sobre a importância do brincar.

Terapia do cuidado (música, aquisição corporal estimulando o afeto entre os pais/cuidadores e crianças/adolescente)

Local: área verde do CAPS

CAPS ENFERMEIRA MARIA NEUMAM VIDAL DA COSTA

segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira 20/01/2020 21/01/2020 22/01/2020 23/01/2020 24/01/2020 TERAPIA COM A ASSISTENTE SOCIAL SOBRE O TEMA RODA DE CONVERSA TERAPIA COM EDUCADORA FISICA (DINÂMICA) SOBRE O TEMA TERAPIA COM ENFERMEIRA ERIONE BELEM SOBRE O TEMA SAÚDE E BEM-ESTAR TERAPIA COM O PSICÓLOGO FREDERICO SOUZA SOBRE O TEMA CUIDANDO DE QUEM CUIDA DIMAMICAS E RELAXAMENTO (EQUIPE CAPS)

CAPS AD III

Uma movimentação de conscientização sobre o Janeiro Branco a partir das 7h desta sexta-feira (17) na Praça do Rotary. Os pacientes do CAPS AD III, sociedade e profissionais vão participar desse momento. Durante essa manhã uma vai haver uma extensa programação com uma aula de Tai chi chuan com Gildo Bento, caminhada na praça do Rotary, rodas de conversas com psicólogo, caminhada ao redor da praça com apitaço no sinal chamando atenção das pessoas que estão passando.

