Canguaretama decreta situação de emergência na Barra

A Prefeitura Municipal de Canguaretama decretou situação de emergência na área afetada pela erosão costeira marinha, no Distrito da Barra do Cunhaú. De acordo com o Decreto, a erosão costeira causou um avanço de mais de 100 metros, destruindo imóveis, afetando a Rodovia Estadual RN-269, causando danos de locomoção para moradores e frequentadores da praia, além da situação de calamidade e dos danos ambientais causados.

Após reunião com técnicos da UFRN e Defesa Civil, trabalhadores estão atuando na área, inclusive durante o feriado do Natal e fim de semana, para realizar a obra de contenção com a utilização de pedras (conforme mostra o vídeo).

“Como os engenheiros e geólogos apontaram, a situação é urgente. Ou seja: vamos buscar uma solução definitiva para resolver o problema, mas isso leva muito tempo e necessita de muitos recursos. Como nosso objetivo principal é cuidar de vidas, estamos realizando essa obra de contenção, que vai garantir um prazo para buscarmos a solução definitiva para o caso”, afirmou a prefeita Fátima Marinho.