Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza inicia na próxima semana

O Ministério da Saúde lança na segunda-feira da próxima semana a 19ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. As ações serão desenvolvidas até o dia 26 de maio, sendo o dia 13 de maio, o Dia de Mobilização Nacional.

Devem se vacinar pessoas com 60 anos ou mais de idade, as crianças na faixa etária de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias), as gestantes, as puérperas (até 45 dias após o parto), os trabalhadores da saúde, os povos indígenas, os grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, os adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, a população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional. Também serão incluídos para a vacinação, neste ano, os professores das escolas públicas e privadas que estejam atuando em sala de aula.

A estimativa populacional para esta Campanha de vacinação no Rio Grande do Norte, representará aproximadamente 865 mil pessoas. A meta é vacinar, pelo menos, 90% dos grupos elegíveis para a vacinação, diferente dos anos anteriores em que a meta era de vacinar apenas 80% deste público.

A influenza é uma doença respiratória infecciosa de origem viral, que pode levar ao agravamento e ao óbito, especialmente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco para as complicações da infecção.