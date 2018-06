Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada novamente

O ministério da Saúde prorrogou mais uma vez o prazo para a Campanha de Vacinação contra a gripe, que terminará no dia 22 de junho. A ação é reflexo dos baixos índices de adesão do público alvo, principalmente crianças. Este grupo teve adesão de apenas 61% durante todo o período da campanha, que teve início em 23 de abril. Em contrapartida, mulheres que estão no período pós-parto e professores já têm coberturas maiores que 90%.

O governo decidiu prorrogar a campanha devido ao baixo índice de comparecimento: 77% do público-alvo foi vacinado. O número é considerado baixo pela pasta, que estabeleceu como meta a cobertura de 90% dessa população, o que equivale a 54 milhões de pessoas. Desde o início da campanha, no dia 23 de abril, 42,6 milhões de pessoas foram vacinadas.

A região Sudeste é a que possui menor cobertura até agora: 71% do público prioritário foi protegido. Na sequência, estão Norte (72%), Sul (81,3%), Nordeste (84%) e Centro-Oeste (91,4%). Em estados como Roraima, Rio de Janeiro, Rondônia e Rio Grande do Sul, a baixa cobertura vacinal é ainda mais preocupante. Neles, os percentuais chegam a 53,59%, 57,29%, 70,91% e 77,82%, respectivamente. Apenas Goiás, Amapá e Ceará ultrapassaram a meta de 90%.

“Então por que isso acontece? Consciência, autonomia para ir a um posto de saúde. E as crianças não têm isso. Então elas dependem dos responsáveis, dos pais, dos avós de quem é responsável. E aquilo que mais nos preocupa são as crianças. Porque esse grupo tem imunidade mais reduzida. E isso exige uma prevenção cada vez melhor através da vacinação”, afirmou o ministro da saúde, Gilberto Occhi.

Cerca de 12 milhões de pessoas do grupo prioritário ainda precisam ser vacinadas. Mesmo assim, de acordo com o presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Mauro Junqueira, a maior procura tem sido daqueles que não fazem parte do grupo.

“A todo momento chegam crianças com mais de 6, 7, 8 anos querendo vacinar. A todo momento chegam pessoas de 55, 56, 57, 59 anos para vacinar. E nós estamos dizendo não; porque tem um grupo de pessoas selecionadas como prioridade prioritárias para receber a vacina”, destaca Gilberto Occhi.

A partir do dia 25 de junho, a vacina da gripe vai estar disponível para crianças de cinco a nove anos e da população adulta de 50 a 59 anos em todas as unidades de saúde do país.