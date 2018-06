Camarote desaba durante show de Xand Avião na Estação das Artes

Durante apresentação do cantor Xand Avião, atração mais aguardada da primeira noite de shows do Mossoró Cidade Junina (MCJ) na Estação das Artes Elizeu Ventania, parte do camarote TCM/Futebol Bets desabou. O acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 08.

O camarote, ao lado do palco, foi montado no dia do show. Devido ao desabamento, a transmissão oficial do evento, realizada pelo Canal 10 da TCM/95 FM, foi suspensa e retornou apenas 10 minutos depois.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu feridos no local e levou algumas pessoas para o Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM). Houve apenas ferimentos leves.

A Prefeitura de Mossoró emitiu nota na madrugada desta sexta-feira sobre o desabamento, afirmando que “não tem responsabilidade sobre a montagem e exploração do camarote privado” e que vai “exigir da empresa responsável explicações e providências”.

Confira a nota na íntegra:

“A Prefeitura de Mossoró lamenta o acidente ocorrido na noite desta quinta (07) em camarote privado, durante show do cantor Xand Avião, e aciona os órgãos fiscalizadores para apuração das causas do desabamento de parte da estrutura.

O Município informa que os atendimentos foram realizados emergencialmente pelo SAMU e Comunidade de Saúde, que está de plantão para o evento, com o auxílio de brigadistas contratados para o Mossoró Cidade Junina. O Corpo de Bombeiros também realizou os procedimentos no local, auxiliando na evacuação do espaço.

As primeiras informações são de que as poucas pessoas envolvidas no acidente tiveram ferimentos leves.

A Prefeitura não tem responsabilidade sobre a montagem e exploração do camarote privado, mas vai exigir da empresa responsável explicações e providências que garantam a segurança e evitem qualquer possibilidade de risco desta estrutura particular no evento”.