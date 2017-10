Câmara realiza palestra de conscientização sobre câncer de mama nesta sexta-feira

A Câmara Municipal de Mossoró realiza nesta sexta-feira, 06 de outubro, às 8 h, uma palestra com o objetivo de promover a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. A palestra é uma iniciativa da Associação de Apoio aos Portadores de Câncer de Mossoró (AAPCMR) e do Setor de Saúde da Câmara.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer José de Alencar Gomes da Silva, o câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres no Brasil. “Por isso é tão importante promover, todos os anos, campanhas de conscientização sobre o câncer de mama. O diagnóstico precoce é a melhor prevenção. Trazer esse tema para a Câmara faz com que os servidores fiquem atentos aos sintomas e sejam multiplicadores desse conhecimento entre suas famílias e amigos.”, explicou Catharina Amorim, enfermeira da Câmara Municipal.

“Nosso objetivo é tornar esse momento do Outubro Rosa como uma chance de disseminar as informações relevantes sobre prevenção e diagnóstico. A população que quiser participar da palestra será bem vinda.”, completou Edna Gomes, assistente social da Câmara. A palestra será transmitida ao vivo pela TV Câmara Mossoró e também pelo site da casa. www.mossoro.rn.leg.br.