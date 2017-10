Câmara de Mossoró realiza audiência pública sobre setor salineiro

A Câmara Municipal de Mossoró realizará na próxima quinta-feira, 19, audiência pública sobre a indústria salineira do Rio Grande do Norte. A discussão está marcada para as 9h no plenário. A proposição é de autoria da vereadora Sandra Rosado (PSB).

O debate definirá cronograma de ações pós-audiência com o presidente Michel Temer, no último dia 27 de setembro, no Palácio do Planalto, em Brasília (DF).

Sandra Rosado informa que a reunião, em Mossoró, compõe a mobilização pelo reconhecimento do sal produzido no Estado como de interesse social. O pleito foi apresentado a Temer.

“Vamos decidir os próximos passos, porque esse assunto precisa ser acompanhado de perto, além de aprofundar o debate sobre soluções para o setor”, diz a vereadora.

A audiência pública terá caráter regional e reunirá representantes da indústria salineira, dos municípios produtores de sal, como prefeitos e vereadores, e outras lideranças políticas.