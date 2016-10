Câmara de Mossoró derruba veto e valida curso preparatório para IFRN

A Câmara Municipal de Mossoró (CMM) derrubou o veto do prefeito Francisco José Júnior (PSD) e validou, na sessão da terça-feira, 18, projeto que garante curso preparatório aos alunos da rede municipal de ensino para ingresso no Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN). A matéria, de autoria do vereador Professor Francisco Carlos (PP), deverá ser promulgado pela Presidência da Casa.

“Ficamos imensamente felizes e agradecemos o apoio dos colegas vereadores por serem sensíveis à iniciativa, pela segunda vez, e por entenderem a importância do projeto, que vai garantir maiores e melhores condições de concorrência para os alunos do nono ano da rede municipal que pleiteiam uma vaga no IFRN”, agradeceu.

Sem custos

Francisco Carlos explicou que não haverá acréscimo de despesas por parte da Prefeitura Municipal. A estrutura utilizada contará com professores e infraestrutura já existente. A diferença estará no direcionamento dado, com foco voltado para as provas aplicadas pelo órgão federal. A ideia é elevar o índice de aprovação nos cursos ofertados pelo Ifrn.

“Sabíamos desde o princípio que não haveria custos adicionais, ao contrário do que o Executivo alegou para vetar o projeto, que tem grande relevância social. A estrutura será a já existente, garantindo preparo diferenciado para um elevado número de estudantes da rede municipal”, pontuou.

Apoio

O projeto foi defendido pelos vereadores Tassyo Mardonny (PSDB), Genilson Alves (PMN) e Tomaz Neto (PDT). Eles também elogiaram a iniciativa, por assegurar condições mais igualitárias na concorrência para ingresso na instituição de ensino.

“Nós sabemos que o IFRN é uma escola de excelência, e as vagas são muito disputadas. Com este curso, os alunos da rede pública poderão se preparar melhor e concorrer de forma mais igual com estudantes da rede privada. É um excelente projeto, que precisava ter o veto derrubado”, defendeu Tassyo Mardony.