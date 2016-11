Câmara de Mossoró aprova lançamento de Frente Popular em Defesa da UERN

A Câmara Municipal de Mossoró (CMM) aprovou na sessão realizada na manhã desta terça-feira, 08 de novembro, a criação da Frente Popular em defesa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern). No plenário, muitos vereadores se posicionaram contra a proposta de privatizar a universidade, feita pelo presidente do Tribunal de Justiça do RN (TJRN), desembargador Cláudio Santos.

A aprovação do lançamento da Frente, marcado para a próxima quinta-feira, 17, na CMM, assume caráter emblemático ao ocorrer justo no dia em que está programada passagem do presidente do TJRN por Mossoró.

A visita do desembargador à cidade será marcada pelos protestos que mobilizaram diferentes setores da sociedade contra as privatizações da UERN, da CAERN e da Potigás, defendidas pelo desembargador.

Na sessão desta terça-feira, 08, os vereadores destacaram que a UERN deixou de ser um patrimônio de Mossoró e passou a ser de domínio do Rio Grande do Norte, ajudando a suprir o déficit de profissionais nas mais diversas áreas para todo o Estado.

Em sua fala, o vereador Lahyre Neto destaca que outros estados brasileiros como o Paraná, a Bahia, Alagoas e o vizinho Ceará mantém mais de uma universidade estadual cada.

O lançamento da Frente Popular em defesa da UERN foi proposto pelo vereador Francisco Carlos (PP), que ingressou com requerimento na terça-feira passada, 1º de novembro. O movimento deverá reunir diversos segmentos sociais e políticos para defender a instituição de ensino.