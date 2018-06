Câmara aprova Projeto de Lei para instalação de semáforos sonoros em Mossoró

Câmara Municipal de Mossoró aprovou por unanimidade na terça-feira (20), o Projeto de Lei Ordinária 75/2017, do vereador Alex do Frango, para instalação de semáforos sonoros para auxiliar a travessia de pedestres com deficiência visual. Agora, o projeto segue para análise do Poder Executivo Municipal.

O Projeto de Lei prevê um estudo para identificar os melhores locais em Mossoró para a instalação do semáforo sonoro. Este tipo de semáforo é ativado através da botoeira sonora, que avisa através do som se o sinal está aberto para o pedestre.

O vereador Alex do Frango justifica que a intenção é dar mais liberdade aos deficientes visuais do município.

“No Brasil, muitos projetos de lei tramitam visando a implantação em larga escala do semáforo sonoro buscando assim atender, plenamente, os direitos das pessoas com deficiência que lutam para serem incluídos de forma digna na sociedade”, finaliza Alex.