Caixas misteriosas no litoral nordestino são de navio alemão naufragado na 2ª Guerra Mundial

Além das manchas de óleo que estão surgindo no litoral nordestino, caixas misteriosas também estão sendo encontradas na região que vai do Ceará à Paraíba.

Ao que parece, elas são provenientes de um navio alemão que naufragou no litoral nordestino em 1944. A descoberta foi feita por pesquisadores do Instituto de Ciências do Mar (Labomar), da Universidade Federal do Ceará (UFC), quando investigavam a origem das manchas de óleo que surgiram no litoral do Nordeste.

Os materiais constam de grandes fardos de borracha e, em uma dessas caixas havia uma placa metálica com inscrições em alemão. A placa foi encontrada durante investigação sobre o ponto de vazamento que atinge as praias de todo o Nordeste.

Essas caixas começaram a surgir em outubro do ano passado, primeiro em Alagoas e, depois, em outros estados nordestinos.

De acordo com o professor Luís Ernesto Bezerra, oceanógrafo físico do Labomar, cerca de 200 caixas foram encontradas em todo o litoral.

A relação entre as manchas de óleo e as caixas pode ser descartada “por enquanto” pelos pesquisadores. Isso porque o petróleo cru encontrado nas praias é relativamente recente. “Para ter relação [com as caixas], o óleo teria que ser muito velho.