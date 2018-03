A Caixa Econômica Federal reabriu linha de crédito consignado para servidores municipais da Prefeitura de Mossoró. Esse tipo de empréstimo estava suspenso por conta de dívida da gestão passada com o banco.

Os servidores interessados devem procurar a agência da Caixa com os documentos de RG e CPF ou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além do contracheque, que pode ser emitido através do site da Prefeitura de Mossoró ou nos terminais eletrônicos do banco.