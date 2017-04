A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) suspenderá o abastecimento para a cidade de Assú nesta quarta-feira, 12 de abril, a partir das 6h, para fazer manutenção na adutora que abastece a cidade. A previsão é que o sistema seja religado no final da tarde e o abastecimento seja normalizado gradativamente.

O conserto será realizado no trecho às margens da BR-304, na comunidade Morada Nova, entre a captação no rio Piranhas-Açu e a zona urbana de Assú.