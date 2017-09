Caern atualizará cadastro de 88 mil imóveis em Mossoró

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) iniciou esta semana a atualização do cadastro de imóveis pelo bairro Nova Betânia, em Mossoró. A previsão é que, dentro de um ano, a Companhia atualize os dados de cerca de 88 mil imóveis na cidade. O objetivo deste trabalho é melhorar o atendimento ao cliente.

Em Mossoró, o cadastro de imóveis digital já foi feito e agora o serviço segue de casa em casa para checar os dados com os usuários e atualizar o sistema. No momento da visita é importante que sejam apresentados a conta de água, documentos pessoais e documentos do imóvel ou contrato de locação.

A empresa contratada para o serviço é a Prosul. As pessoas responsáveis pela atualização do cadastro utilizam colete azul com a inscrição nas costas “PROSUL – A serviço da Caern”. Elas possuem crachá de identificação e utilizam também boné azul.

Na pesquisa feita em campo são anotados os dados do hidrômetro e registrada a imagem do imóvel. O usuário que preferir também pode fazer a atualização cadastral por meio do site da Caern. Na página principal, logo abaixo do banner, está o quadrinho da atualização cadastral. Informações adicionais podem ser obtidas pelo 115.