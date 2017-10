Brasil joga com o Chile em SP nesta terça-feira

Líder e com vaga garantida antecipadamente para a Copa da Rússia de 2018, a Seleção Brasileira de Futebol encerra nesta terça-feira, 10, sua campanha nas eliminatórias sul-americanas contra o Chile, em São Paulo. Na partida estarão em jogo a classificação chilena e a vaga da Argentina, que vai decidir seu futuro contra o Equador, já desclassificado, na casa do adversário.

Uma vitória brasileira na Arena Palmeiras ajudará a equipe argentina, desde que o time de Messi vença o jogo em Quito. Quatro vagas estão em disputa, três diretas e uma na repescagem contra a Nova Zelândia, representante da Oceania. A rodada será a seguinte: Paraguai x Venezuela; Brasil x Chile; Equador x Argentina; Peru x Colômbia e Uruguai x Bolívia. Todas as partidas começarão às 20h30, pelo horário de Brasília.

Os argentinos só precisam vencer os equatorianos para garantir a quinta colocação, com direito a disputar a repescagem. Isso porque Peru e Colômbia se enfrentam e, com uma vitória, a Argentina passaria pelo menos uma dessas duas seleções, qualquer que seja o resultado dessa partida. Mas o Chile também só depende de si e garante a vaga se vencer o Brasil, deixando os argentinos na briga pela última vaga direta e a da repescagem contra Colômbia, Peru e Paraguai.

Na classificação atual, o Brasil está em primeiro lugar com 38 pontos; seguido pelo Uruguai em segundo, com 28; Chile em terceiro, com 26; Colômbia na quarta posição, com 26 pontos; Peru em quinto, com 25; Argentina em sexto, também com 25 pontos; Paraguai em sétimo, com 24; Equador em oitavo, com 20 pontos; Bolívia em nono, com 14; e por último a Venezuela, com 9 pontos.

O técnico Tite confirmou a seleção brasileira para enfrentar o Chile, após o treino nessa segunda-feira, com Ederson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Alex Sandro; Casemiro, Renato Augusto, Paulinho e Phillipe Coutinho; Gabriel Jesus e Neymar. As novidades em relação ao time que empatou com a Bolívia na última quinta-feira (5) são o goleiro Ederson e o zagueiro Marquinhos, que substituem, respectivamente, o goleiro Alisson e o zagueiro Thiago Silva.

Europeus

Na Europa, Sérvia e Islândia conquistaram suas vagas para o Mundial nessa segunda-feira. A Sérvia derrotou a Geórgia por 1×0 e ficou em primeiro no Grupo D. A Islândia venceu o Kosovo por 2×0 e terminou em primeiro no Grupo I, e disputará pela primeira vez uma Copa do Mundo.

Até agora, 17 seleções estão classificadas para a Copa de 2018: Rússia (país-sede), Brasil, Irã, Japão, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Nigéria, Egito, México, Costa Rica, Bélgica, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Polônia, Sérvia e Islândia.

Agência Brasil.