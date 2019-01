Brasil é derrotado pelo Chile e classificação fica para última rodada

A seleção brasileira foi derrotada para o anfitrião Chile, na noite desta quarta-feira, no Campeonato Sul-Americano Sub-20 por 1 a 0, no estádio El Teniente, na cidade de Rancagua, pela terceira rodada do grupo A.

Após três partidas, o Brasil tem um empate, uma vitória e uma derrota. O gol do confronto de hoje foi marcado por Iván Morales, aos 41 minutos do primeiro tempo.

A última rodada do grupo, onde a Venezuela já está classificada para a próxima fase, será disputada na próxima sexta-feira. Às 18h10 (de Brasília), a seleção brasileira jogará contra a eliminada Bolívia e um empate garante a vaga. Já Chile e Colômbia, que também têm chances, se enfrentam logo depois.

Agência EFE