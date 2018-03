Branquinho do Som morto a tiros em Baraúna

O município de Baraúna está situado entre os mais violentos do Rio Grande do Norte. Na tarde desta sexta-feira (16), Lidinaldo Freitas de Medeiros, conhecido como “Branquinho do Som”, com 26 anos de idade, foi executado com disparos de arma de fogo, na zona do meretrício da cidade.

Mais uma vez os assassinos se utilizaram de uma motocicleta. Com a moto em movimento, os dois assassinos alvejaram a vítima que morreu no local. Branquinho do som era acusado de estar envolvido em uma série de assaltos, em Mossoró, inclusive om uma tentativa de homicídio em 2013.

Em outra oportunidade, Branquinho do Som foi preso no bairro santo Antônio, em Mossoró, com grande quantidade de objetos roubados. Atualmente ele trabalhava com montagem de som na cidade de Baraúna.

Este é o 6º Homicidio registrado em Baraúna neste ano de 2018 e o caso será investigado pela Polícia Civil daquela cidade.