Botafogo enfrenta Caxias pela primeira fase da Copa do Brasil

Alvinegro pode ter dois desfalques importantes em jogo decisivo

Pressão? Nem tanto. Autor do gol da vitória sobre o Vasco no último domingo (2), o atacante Igor Cássio fala sobre um possível nervosismo.

“É uma competição nacional, mas não pode nos deixar nervosos ou mais ansiosos. A questão é trabalhar da forma que estamos trabalhando, que está dando certo. As vitórias estão vindo, estão chegando e vamos trazer essa vitória aqui para o Botafogo”.

Apesar de ser uma competição diferente, que não dá chances de recuperação após uma derrota, Igor Cássio acredita que a preparação não deve mudar muito.

“A gente vem trabalhando dia a dia, independente da competição, a gente trabalha jogo por jogo. Não tem essa de Copa do Brasil ou Carioca, a gente quer se classificar nos dois. Agora vamos trabalhar com a cabeça na Copa do Brasil, virar a chave e vamos lá para o Sul para trazer a vitória”.

O Botafogo pode ter um grande desfalque para o jogo contra o Caxias. Luiz Fernando teve febre e não participou do último treino antes da viagem para o Rio Grande do Sul. Quem também não tem escalação garantida é Pedro Raul, que ainda sente dores. O substituto deve ser Rafael Navarro, mas o próprio técnico Alberto Valentim já deu um recado a Igor Cássio.

“Ele já falou para eu trabalhar a cabeça, descansar, cuidar do corpo para estar preparado para o jogo da Copa do Brasil”.

O Botafogo deve entrar em campo com Gatito Fernández, Fernando, Marcelo Benevenuto, Joel Carli e Guilherme; Tiaguinho, Cícero, Bruno Nazário; Luiz Fernando (Alex Santana), Luis Henrique e Pedro Raul (Rafael Navarro ou Igor Cássio).