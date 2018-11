Botafogo derrota Paraná na despedida de Jefferson

O campeão já foi definido, mas ainda tem bola rolando pelo Brasileirão. Duas partidas fecharam a 37ª e penúltima rodada do campeonato na noite da segunda-feira (26).

E teve festa de despedida para um ídolo. No Engenhão, o goleiro Jefferson fez sua última partida pelo Botafogo e como jogador profissional. Com mais de 400 partidas pelo clube, Jefferson entrou em campo com familiares e recebeu homenagens da diretoria e da torcida, que fez uma bela festa para dar adeus à um dos grandes ídolos da história do Fogão. E para uma ocasião especial, resultado à altura. Vitória da estrela solitária, que derrotou o lanterna e já rebaixado, Paraná, por dois a um. Erik marcou duas vezes para o Botafogo e Alex Santana fez o gol de honra para os visitantes.

Quem deu mole foi o São Paulo. O Tricolor Paulista recebeu o ameaçado Sport em casa e não saiu do zero a zero. O camisa 10, Nenê, perdeu um pênalti e foi substituído debaixo de vaias. Para o time visitante o empate não foi mau negócio, já para o São Paulo, mais uma vez a chance de entrar no G4 e garantir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores escapou pelos dedos. Isso porque no domingo, o Grêmio só empatou com o Vitória. As duas equipes têm o mesmo número de pontos, mas o Tricolor Gaúcho está uma posição à frente graças ao número de vitórias. O Tricolor Paulista é o quinto colocado, enquanto o Sport permanece na 18ª posição.