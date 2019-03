Bombeiros resgatam famílias ilhadas em São Caetano do Sul

A situação é grave em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, onde as chuvas deixaram ruas de vários bairros inundadas. Dezenas de moradores estão ilhados e são retirados de suas casas por equipes do Corpo de Bombeiros. Um helicóptero também está sendo usado para o resgate das pessoas.

A prefeitura publicou em seu site um alerta sobre as áreas alagadas, informando que as equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, da Secretaria de Saúde, da Guarda Civil Municipal e demais órgãos públicos seguem trabalhando no atendimento às vítimas.

A situação também está complicada em outras regiões da Grande São Paulo. Segundo a Defesa Civil do estado, quase a totalidade das equipes dos bombeiros trabalha no atendimento às ocorrências causadas pelas fortes chuvas desde a noite de domingo (10) e a madrugada de hoje (11). De acordo com o órgão, até as 6h30 foram registradas 601 ocorrências.

As equipes atuam principalmente nos três deslizamentos mais graves: em Ribeirão Pires, na região metropolitana, onde duas pessoas morreram, duas estão soterradas e duas desaparecidas; no Parque São Rafael, na zona lesta da capital paulista, onde uma criança, que teve parada cardíaca, e a mãe, foram levadas ao hospital; e em Embu, também na região metropolitana, onde três vítimas em estado grave foram socorridas.

A Defesa Civil informou também que um helicóptero Águia da Polícia Militar auxilia o trabalho dos bombeiros na região da Vila Prudente, Ipiranga e Avenida do Estado, devido aos alagamentos causados pelo transbordamento do Rio Tamanduateí.

Com o transbordamento do córrego do Ribeirão dos Couros, em São Paulo, a concessionária Ecovias interditou as pistas centrais da Via Anchieta, entre o km 0 e o km 13. Em função da inundação, a Polícia Rodoviária teve que conduzir todos os motoristas represados na pista marginal sul da Anchieta até a pista norte para que seguissem viagem. Neste momento, equipes de conservação estão no km 13 da via para o trabalho de limpeza das pistas centrais para liberá-las.

Em sua página no Twitter, o governador de São Paulo, João Dória, postou mensagem se solidarizando com as famílias atingidas pelas fortes chuvas.

“Transmito minha total solidariedade às famílias atingidas pelas fortes chuvas em diversos municípios do estado. Infelizmente, até o momento, temos 4 óbitos confirmados. Estamos monitorando todas as ocorrências no Centro de Gerenciamento de Emergências”.

Agência Brasil