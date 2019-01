Bolsonaro agradece orações e atuação da equipe médica

O presidente Jair Bolsonaro agradeceu hoje (29) as orações recebidas e a atuação da equipe do Hospital Albert Einstein da capital paulista, responsável pela sua cirurgia ontem. No Twitter, Bolsonaro disse que está bem.

“Foram tempos difíceis, consequência de uma tentativa de assassinato que visava destruir não só a mim, mas a esperança de muitos brasileiros num futuro melhor. Agradeço a Deus por estar vivo, aos profissionais que cuidaram de mim até aqui e a todos vocês pelas orações! Estou bem”, escreveu.

Segundo o boletim médico, Bolsonaro apresenta boa evolução clínica após a cirugia que durou sete horas, e reconstruiu o seu trânsito intestinal.

O presidente está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). De acordo com os médicos, ele não apresentou sangramentos ou febre nem teve disfunções orgânicas.

Bolsonaro foi mantido em jejum e recebe medicamentos para controle de dor, hidratação endovenosa e medidas de prevenção de trombose.

Segundo o boletim, o presidente volta a se alimentar por via oral de forma paulatina, após avaliação médica, que será feita diariamente.

Por quatro meses, desde o ataque a faca em Juiz de Fora (MG), Bolsonaro utilizou bolsa de colostomia. No ano passado, ele passou por outras duas cirurgias de emergência.

