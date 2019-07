Bloqueio de vias para final da Copa América começa às 13h de domingo

Os bloqueios de vias no entorno do Estádio do Maracanã, na zona norte do Rio, para a final da Copa América começam às 13h deste (7). O início dos bloqueios pela prefeitura do Rio coincide com a abertura dos portões para a partida entre o Brasil e o Peru, marcada para as 17h.

Nove vias serão interditadas total ou parcialmente: ruas Eurico Rabelo, Isidro de Figueiredo, Arthur Menezes, Conselheiro Olegário e Visconde de Itamarati (entre Eurico Rabelo e São Francisco Xavier), o Viaduto Oduvaldo Cozzi, no sentido Avenida Maracanã (a alça sentido Méier estará liberada), a Avenida Maracanã, nos dois sentidos (entre o Viaduto Oduvaldo Cozzi e a Rua São Francisco Xavier), a Avenida Prof. Manoel de Abreu, no sentido centro (entre a Dona Zulmira e a Radial Oeste) e a Radial Oeste, sentido centro (entre a São Francisco Xavier e a Avenida Maracanã).

O estacionamento estará proibido em todo o entorno do Maracanã, segundo a prefeitura. As vias interditadas só serão liberadas duas horas e meia depois do final da partida.

Os moradores das áreas interditadas poderão circular pelas vias bloqueadas desde que apresentem o comprovante de residência. A prefeitura pede, no entanto, que esse tipo de deslocamento seja evitado devido ao grande número de torcedores que circularão a pé por esses locais antes e depois da partida.

A prefeitura pede ainda que os torcedores cheguem ao estádio por meio de transporte público. Por causa das interdições, algumas linhas de ônibus sofrerão mudança de itinerário.

Para a prefeitura, portanto, as melhores opções são o trem e o metrô. O metrô operará a Linha 2, entre a Pavuna e o Jardim Oceânico, sem necessidade de fazer transferência de trens durante o . Já a Supervia á trens extras.

As estações mais próximas para os torcedores são a São Francisco Xavier, da Linha 1 do metrô (para o portão D), a Maracanã, que serve à Linha 2 do Metrô e à Supervia (portão A, B e C), e a São Cristóvão, que também serve à Linha 2 e à Supervia (portões D e E).

Agência Brasil