Bélgica deixa França para trás e se isola na liderança do ranking da Fifa

A seleção belga assumiu nesta quinta-feira, pela primeira vez na história de maneira isolada, a liderança do ranking da Fifa, em atualização que conta com a França logo atrás, com um ponto de desvantagem, e o Brasil em terceiro.

Os belgas marcaram quatro pontos com a vitória sobre a Suíça, pela Liga das Nações, e com o empate com a Holanda, em amistoso, desfazendo assim uma inédita igualdade na ponta da classificação da Fifa, registrado no mês passado.

Os franceses, atuais campeões mundiais, anotaram três pontos, ao empatar com a Islândia, em amistoso, e derrotar Alemanha, pelo novo torneio de seleções criado pela Uefa.

A seleção brasileira, por sua vez, marcou seis pontos, ao vencer Arábia Saudita e Argentina, em amistosos, com isso, conseguiu reduzir a distância para os dois primeiros colocados.

Outra grande atração desta atualização do ranking é a modesta seleção de Gibraltar, que venceu Armênia e Liechtenstein, pela quarta divisão da Liga das Nações, marcou oito pontos e ganhou oito posições, o maior salto desta semana, chegando ao 190º lugar.

Confira os 20 primeiros colocados da ranking da Fifa:.

.1. Bélgica 1.733 pontos.

.2. França 1.732.

.3. Brasil 1.669.

.4. Croácia 1.635.

.5. Inglaterra 1.619.

.6. Uruguai 1.617.

.7. Portugal 1.616.

.8. Suíça 1.598.

.9. Espanha 1.594.

10. Dinamarca 1.584.

—————————–.

.11. Colômbia 1.575.

.12. Argentina 1.573.

.13. Chile 1.568.

.14. Alemanha 1.555.

.15. Holanda 1.550.

.16. México 1.549.

.17. Suécia 1.549.

.18. País de Gales 1.538.

.19. Itália 1.533.

.20. Peru 1.530.

Agência EFE