Beach Park fecha nesta terça devido à morte de jornalista em brinquedo

O Beach Park Entretenimento, parque aquático localizado em Aquiraz, na região de Fortaleza, no Ceará, fechou as potas nesta terça-feira, 17, devido à morte do jornalista Ricardo José Hilário Silva, de 43 anos, na tarde da segunda-feira, 16, em acidente com o brinquedo “Vainkará”, inaugurado no último sábado, dia 14.

Ricardo José Hilário apresentava o programa Nova Manhã, da Rádio Nova Brasil FM, de Sorocaba, que ia ao ar das 6h às 8h. O jornalista estava de férias com a família no Ceará. Ricardo deixa esposa e uma filha.

Em nota, o parque informou que não vai funcionar em respeito ao luto dos parentes de Ricardo. A atração Vainkará, que provocou o acidente, vai reabrir apenas depois da apuração pericial. Segundo o parque aquático, autoridades competentes vão investigar as causas do acidente.

Confira a nota do Beach Park na íntegra:

“O Beach Park Entretenimento confirma que foi registrado um acidente em uma das atrações do parque aquático na tarde desta segunda-feira, 16 de julho. A equipe de segurança aquática realizou o atendimento de forma imediata, mas infelizmente o visitante foi a óbito. O Beach Park lamenta profundamente o ocorrido e está dando todo o apoio, suporte e atenção para a família.

Após o acidente, o parque encerrou as atividades da atração, que só voltará a abrir após a apuração pericial que será realizada pelas autoridades competentes na investigação das causas do acidente. Em respeito a família, o parque não funcionará hoje, dia 17 de julho.

O Beach Park reforça seu compromisso prioritário com a segurança e a integridade de seus visitantes e por isso realiza treinamentos com a equipe de segurança e de primeiros socorros diariamente”.