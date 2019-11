Barracão intensifica preparativos para a decoração natalina de Mossoró

O barracão segue preparando as peças da decoração natalina que serão expostas em diversos trechos da cidade, incluindo a casa do Papai Noel que esse ano será na Praça de Eventos, proporcionando momentos de lazer e diversão para crianças e adultos.

No ano de 2019 o Município ampliou a decoração natalina, envolvendo, através do projeto Mossoró Terra de Luz, os principais pontos da cidade, como por exemplo as avenidas Presidente Dutra, Lauro Monte, Diocesana, João da Escóssia, além do Centro da cidade e de diversas praças e prédios públicos.

Toda decoração deverá ser concluída até a próxima semana. “Até a próxima sexta-feira teremos muitas mudanças, como por exemplo um monumento iluminado em homenagem à Santa Luzia, os arabescos da ponte, uma grande árvore no Rio Mossoró, além das bolas na Rio Branco e no Centro da cidade. Concluiremos tudo em breve”, explicou Kátia Pinto, Secretária de Infraestrutura.

O Corredor Cultural contará com uma iluminação diferenciada. “A Avenida Rio Branco, no Corredor Cultural, terá uma iluminação própria para ela. Mossoró está, gradativamente, voltando a ter aquela decoração natalina que possuía”, destacou, Kátia.

Ao total, serão mais de 2 milhões de pontos de luz de led iluminando diversas ruas e avenidas do município.

A iniciativa representa um crescimento anual da decoração natalina de Mossoró. A ideia é que cada a ano a população possa ver ampliada a iluminação com tema do natal, valorizando uma das épocas mais festivas do ano, quando a cidade também recebe um número maior de visitantes.

Agência Brasil