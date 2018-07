Bandidos roubam computadores da Associação dos Subtenente e Sargentos e Bombeiros do RN

Criminosos arrombaram a sede da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar e Bombeiros Militares do Rio Grande do Norte (ASSPMPMRN) na madrugada do domingo, 29, e roubaram duas CPUs. Os aparelhos roubados armazenam dados dos associados e outras informações específicas da administração da instituição.

A presidente em exercício da ASSPMRN, subtenente Márcia Carvalho, disse que o crime não tem características de um roubo comum, pois os bandidos levaram apenas os computadores e um teclado, deixando outros objetos de valor no local.

A Polícia Civil vai investigar o caso.