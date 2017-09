Bandidos explodem terminal bancário e atiram em prédios em Jaçanã-RN

Bandidos explodiram um terminal bancário do Bradesco na cidade de Jaçanã, região Agreste potiguar, na madrugada desta quinta-feira, 28. Esta é a segunda vez somente este ano que a agência, que funciona dentro de um posto de combustíveis, sofreu ataque de criminosos.

A quadrilha usou explosivos para arrombar o caixa eletrônico por volta das 2h45. Com a explosão, parte da parede do prédio desabou e o caixa eletrônico foi totalmente destruído.

De acordo com a polícia, os criminosos chegaram à cidade em três veículos. Os policiais acreditam os bandidos não levaram o dinheiro, pois o dispositivo de segurança do caixa liberou uma tinta especial que manchou as cédulas.

Após atacar a agência, os criminosos deixaram a cidade atirando contra diversos prédios, incluindo a base da PM. A quadrilha também espalhou grampos de ferro na estrada que dá acesso à cidade a fim de dificultar uma perseguição policial.

A polícia fez buscas pela região, mas nenhum criminoso foi preso.