Bancada federal levará pleito de prefeitos do RN a Brasília

Membros da bancada federal do Rio Grande do Norte estiveram reunidos nesta segunda-feira (12) com prefeitos de municípios potiguares no auditório da sede da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Femurn), em Natal.

Na pauta do encontro, o pleito dos prefeitos do pagamento da multa de repatriação de recursos. Estiveram presentes na reunião o coordenador da bancada, deputado federal Felipe Maia, senadores Garibaldi Alves Filho e Fátima Bezerra e o deputado federal Walter Alves.

O prefeito de Assú e presidente da Femurn, Ivan Júnior, enfatizou a importância do apelo aos parlamentares para a liberação dos recursos antes do final do ano.

“Com a vinda desses recursos, o Rio Grande do Norte receberia R$ 104 milhões, e isso seria um alento para que as prefeituras não deixem dívidas para as próximas gestões. Agradeço o empenho da bancada federal, em nome do deputado Felipe Maia que sempre se colocou à disposição para defender os interesses dos prefeitos do RN”, comentou o presidente.

Ao final da exposição, o senador Garibaldi Alves propôs que a bancada se reunisse com o ministro do Planejamento com a finalidade de solicitar o empenho da liberação dos repasses, a medida foi acatada pelos membros presentes na ocasião.

“O que a bancada federal irá cobrar é que se faça cumprir a Constituição Federal. Vamos unir forças e buscar junto ao governo federal o pagamento da multa de repatriação para que os prefeitos possam honrar com suas obrigações financeiras”, comentou o coordenador da bancada, Felipe Maia.