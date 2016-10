Bancada federal define emendas ao Orçamento de 2017 para o RN

Nesta quarta-feira (19), a bancada federal do Rio Grande do Norte definiu a destinação das emendas coletivas para o Orçamento da União de 2017. Durante a reunião – ocorrida no gabinete do deputado federal Felipe Maia (DEM-RN), em Brasília – cada parlamentar apresentou uma sugestão e duas emendas foram definidas consensualmente.

Felipe Maia, que também é coordenador da bancada, destinou sua emenda para saneamento básico de municípios do Rio Grande do Norte. De acordo com ele, o estado carece de mais atenção nesse setor.

“As obras de saneamento básico são importantes para levar rede de água e esgoto para a casa dos moradores que, sem essas melhorias, acabam ficando expostos a várias doenças. É necessário investir nessas obras que impactam positivamente na qualidade de vida da população”, explicou o parlamentar.

As emendas de execução prioritárias foram destinadas para o viaduto da Avenida Maria Lacerda e a Barragem de Oiticica. Já as emendas consensuais serão direcionadas para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da Universidade Federal do Semiárido (Ufersa).

Veja abaixo a lista detalhada de indicações dos parlamentares:

– Senadores

José Agripino: Corredores viários do município de Natal.

Garibaldi Alves: Obra de infraestrutura turística do município de Natal.

Fátima Bezerra: Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) – expansão e reestruturação da educação profissional e tecnológica.

– Deputados

Felipe Maia: Saneamento básico de municípios do Rio Grande do Norte.

Zenaide Maia: Construção de hospital em São Gonçalo do Amarante.

Rogério Marinho: Parque tecnológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) – Metrópole Digital.

Antônio Jacome: Saneamento rural.

Walter Alves: Custeio para o estado do Rio Grande do Norte

Rafael Motta: Segurança pública/Central de vídeo monitoramento na região Metropolitana

Fábio Faria: Modernização das instituições de segurança pública.

Beto Rosado – Infraestrutura na cidade de Mossoró.

– Emendas de consenso:

Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa).

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

– Emendas de remanejamento:

Viaduto da Avenida Maria Lacerda

Barragem de Oiticica