Bairros de Mossoró terão abastecimento irregular nesta segunda-feira (9), afirma CAERN

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) irá paralisar o poço 27 na segunda-feira (9) para realização de serviço na rede de abastecimento. O poço atende o Rincão, Vingt Rosado, Alto da Pelonha, Parque Universitário, Costa e Silva e Pintos em Mossoró. A Caern irá suprir a área atendida com o poço de número 22, entretanto, algumas áreas podem apresentar irregularidade na chegada da água. O serviço deve ocorrer até a quarta-feira (11). Por este motivo, a Caern recomenda o uso racional da água.

O serviço da Caern será realizado na rua Francisca Salustriana no Alto da Pelonha. A construtora responsável pelo conjunto Maria Odete estava executando a drenagem do local e por este motivo a Caern teve que deixar a adutora do poço 27 em uma área provisória. Como o serviço de drenagem foi concluído, a Caern irá retornar a tubulação da adutora do poço 27 ao seu local de origem.