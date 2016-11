As aulas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) retornarão à normalidade nesta sexta-feira, 04 de novembro. A decisão, tomada pelo reitor Pedro Fernandes, foi motivada pelo retorno dos trabalhos dos servidores terceirizados que atuam na vigilância e limpeza da instituição.

A Universidade havia suspendido as atividades acadêmicas e administrativas, no Campus Central e nos Campis Avançados, na noite de 25 de outubro, em razão da paralisação dos trabalhadores terceirizados.