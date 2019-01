Auditores fiscais do RN decidem manter greve

Os auditores fiscais do Rio Grande do Norte destão em greve há oito dias, o que significa dizer, desde a administração Robinson Faria. Depois de falharem todas as negociações para que o governo pagasse o 13º de 2017 aos aposentados e pensionistas, a categoria decidiu cruzar os braçoes, há oito dias, só retornando às atividades após a efetivação desse pagamento.

Hoje, o Rio grande do Norte conta com 380 auditores fiscais na ativa e 650 aposentados. Durante a paralisação, o sindicato dos auditores mantém 30% de funcionários na ativa, conforme determina a lei que trata a respeito das greves.