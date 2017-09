Audiência alerta para risco no abastecimento de Mossoró

Comitiva de lideranças políticas do Rio Grande do Norte reivindicou do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, mais investimentos para convivência com a seca no Estado, em audiência na manhã desta quarta-feira, 20, em Brasília (DF).

Participante da reunião, a vereadora Sandra Rosado (PSB) informa que um dos pleitos visa evitar problemas no abastecimento em Mossoró, através da adutora Jerônimo Rosado, que abastece 30% da cidade, a partir da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves.

A reivindicação, segundo ela, é de verba federal para aumentar o complexo de captação de água no reservatório. Por causa do baixo volume, de apenas 15,75% da capacidade total, é necessário que a Caern adentre cada vez mais na barragem para captar água.

Reforço

“Como vereadora de Mossoró, pleiteamos que a bancada federal encampe essa bandeira, reforçando um trabalho da prefeita Rosalba Ciarlini. Há risco real de colapso no abastecimento na área da barragem Armando Ribeiro Gonçalves”, alerta Sandra.

Além da vereadora e da prefeita, participaram da audiência com o ministro a deputada estadual Larissa Rosado (PSB), governador Robinson Faria (PSD), deputados federais, senadores e outros prefeitos da região do reservatório, que fica no Vale do Açu.

A reunião reivindicou ainda outras ações de enfrentamento à seca no Estado, que, anteontem, renovou por mais 180 dias a situação de emergência em 153 cidades. Em dois anos, o RN recebeu apenas 16% da verba federal solicitada para obras hídricas.