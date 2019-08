Atrizes paraibanas recebem prêmio de melhor atriz e coadjuvante por longa “Pacarrete”

As atrizes Marcélia Cartaxo e Soia Lira receberam os prêmio de Melhor Atriz e de Melhor Atriz Coadjuvante, respectivamente, no 47º Festival de Cinema de Gramado, no último sábado (24/08). O filme Pacarrete, dirigido por Allan Deberton, foi o grande vencedor do Festival, levando oito Kikitos. O longa, que é o primeiro do diretor Allan na categoria, também conta com Zezita Mattos, outra aclamada atriz paraibana.

As três atrizes paraibanas: Zezita Mattos, Soia Lira e Marcélia Cartaxo – Foto: Internet

“Pacarrete” é inspirado na história real de uma mulher de Russas, no interior do Ceará. Bailarina e ex-professora, a personagem sonha em se apresentar na festa da cidade. Com voz estridente, grita frases desconexas pelas ruas, e é tachada de louca pelos moradores.

Marcélia (Batismo de Sangue, Madame Satã, Quanto Vale ou É por Quilo?) declarou que o filme é uma Ode à resistência dos(as) artistas frente aos ataques do novo governo à classe: “Esse filme tem uma importância enorme para gente, e a cultura está em alta aqui no Nordeste. Porque toda nossa história nordestina é de resistência, de força e de coragem, e o filme passa justamente essa mensagem, uma mensagem para os artistas resistirem, todo artista tem que ser resistente e a gente está lutando aqui pela nossa arte, pela nossa cultura”, comentou a atriz que já ganhou o Urso de Prata do Festival de Berlim pelo longa “A Hora da Estrela” (1985), dirigido por Suzana Amaral. Ela conta que tiveram aplausos em cena aberta na primeira cena do filme, que começa com um musical. “Ela (Pacarrete) começa dançando e quando o filme terminou, no Festival de Gramado, as pessoas estavam todas dançando no meio da rua, feito Pacarrete”.

Cena do Filme / Divulgação

Para Soia Lira (O Quinze, Abril Despedaçado, Central do Brasil), mais uma paraibana premiada pela atuação em Pacarrete, o prêmio é importante para o Nordeste: “Foi muito importante para a gente ganhar esse prêmio, agora, neste momento que a gente está vivendo, de tanta desigualdade nesse país, e para a gente nordestino, é um orgulho grande. Estou muito contente… não esperava ganhar esse prêmio de atriz coadjuvante em Gramado, no meio de tantas Feras da Globo, e foi muito bom. O filme é uma coisa muito linda, maravilhosa, e que toca no coração de todo mundo. Estou muito feliz por ter recebido esse prêmio, que é de nós todos paraibanos”, declarou Soia.

Soia Lira / Agência Pressphoto

Marcélia Cartaxo e Allan Deberton / Agência Pressphoto

A atriz Zezita Mattos (Baixio das Bestas, O Céu de Suely, Cinema, Aspirinas e Urubus) comenta sobre o orgulho de ter participado do filme: “A gente está num filme que recebeu 08 Kikitos, e eu acho que é maravilhoso, só de pensar já me deixa emoção e a felicidade do Allan ter ganhado melhor diretor do filme, e a Marcélia como melhor atriz e Soia melhor atriz coadjuvante. É um filme que faz bem à alma, tanto assistir, como dizer que participou dele; e a Paraíba tem importado atrizes e atores para outros filmes, haja vista Bacurau. A gente está realmente num momento muito bom e lindo, o filme é lindo e emocionante. Fico muito feliz de ter participado de Pacarrete”, disse a atriz.

Cena do Filme / Divulgação

Marcélia Cartaxo aproveitou para divulgar o Festival Aruanda da Paraíba: “A gente tem um festival chamado Aruanda, e esse festival passa todos os filmes da Paraíba, que a gente produziu esse ano e do outro ano. E o Nordeste, principalmente, ganha com essa premiação, porque nesse filme a gente teve artistas do Ceará, Paraíba, os técnicos também divididos entre o Nordeste, Paraíba, Ceará, Pernambuco e Bahia também”.

A protagonista trabalhou dois meses intensos de preparação: balé, interpretação, corpo, francês e piano. Pacarrete recebeu Kikitos de: melhor filme pelo júri oficial e popular, melhor atriz, melhor ator e melhor atriz coadjuvante, melhor direção, melhor roteiro e melhor desenho de som. O filme ainda está em fase de exibições em festivais e só deverá entrar no circuito comercial de cinemas em março de 2020.

Manifestações

O Festival também foi marcado por protestos. Uma caminhada de diretores, produtores e artistas pelo tapete vermelho encerrou o festival, marcado por atos, gestos e falas políticas. Alguns artistas que fizeram manifestação contra o governo foram alvejados por vaias e pedras de gelo.

Brasil de Fato