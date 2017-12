Assaltante entrega bilhete com ‘Feliz Natal’ antes de roubar estabelecimento

Um assaltante entregou um bilhete desejando “Feliz Natal”, para os funcionários de um estabelecimento de pagamento de contas bancárias na Zona Norte de Natal, antes de roubar o dinheiro do caixa , dia 20 de dezembro.

Em um dos bilhetes, o assaltante dizia para as vítimas não reagirem, pois se não ia atirar nelas, e se despedia com um “Feliz Natal”. “Por favor fique calmo, só passa o dinheiro caso reagir você pode levar um tiro, não duvide Feliz Natal”, dizia o comunicado entregue pelo bandido. No outro bilhete, também escrito a mão, ordenava que as vítimas o obedecessem.

Segundo informações, o gerente do estabelecimento confirmou a história e acrescentou que o criminoso, chegou sozinho, e depois de entregar os dois bilhetes, anunciou o assalto e recolheu o dinheiro em uma sacola, em seguida o assaltante fugiu.