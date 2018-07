Área rural de Baraúna tem sistema de abastecimento inaugurado

Quatro comunidades rurais no município de Baraúna, localizado na região Oeste, a 420 quilômetros de Natal, irão dispor de abastecimento de água em suas residências. Nesta terça-feira, 03, o Governo do Estado apresentou o sistema de abastecimento de água que vai atender as localidades de Juremal, Campestre, Vertentes e Assentamento Primavera, e ainda, reforça a rede que atende a área urbana da cidade. No total serão beneficiadas 16 mil pessoas.

“A população de Baraúna esperava o fornecimento de água há 40 anos. Agora estamos trazendo água tratada para a população, ação das mais importantes, principalmente nesta região onde as condições climáticas reduzem a oferta, o que gera dificuldades para o consumo humano e para a produção”, afirmou Robinson Faria.

A dona de casa Sarah Oliveira, 38 anos, casada e mãe de uma criança, residente na comunidade de Juremal, disse que antes pagava carro-pipa para ter água em casa. “Hoje esse problema acabou. Nasci e me criei aqui, esperei muito, mas agora, graças a Deus e ao Governo, temos água”, afirmou.

O sistema conta com poço para captação, tratamento, reservatório com capacidade para 250 mil litros e rede de distribuição que possui 24,7 quilômetros de tubulações.

O investimento é de R$ 4,5 milhões, viabilizado pelo empréstimo contratada pelo Governo do RN ao Banco Mundial.