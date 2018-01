Apple reduz preço da troca de baterias de iPhones no Brasil

Depois de assumir publicamente que deixa os aparelhos antigos mais lentos, a Apple anunciou uma redução de R$ 300 no preço da troca de baterias dos iPhones no Brasil.

Até então, a substituição de baterias dos celulares fora da garantia custava R$ 450. Agora, a troca sairá por R$ 150. O corte no preço valerá até dezembro de 2018 para todos os aparelhos a partir do iPhone 6.

No último dia 28, a Apple divulgou uma carta em que pedia desculpas pelo “jeito que lidou com a performance dos iPhones com baterias antigas”.

Além da redução de preço na troca da bateria, outra medida prometida é uma atualização do iOS, a ser liberada no começo de 2018, que vai mostrar o estado da bateria do celular.