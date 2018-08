Apple bate recorde americano ao atingir US$ 1 trilhão na bolsa

A Apple se tornou, na ultima quinta-feira (02), a primeira empresa americana a atingir uma valor de mercado de US$ 1 trilhão, na frente de outros gigantes do setor de tecnologia como Amazon, Alphabet (matriz do Google) e Microsoft.

Impulsionada pelos seus resultados do trimestre mais recente, a firma viu seu valor disparar quase 6% na quarta-feira, e hoje seus títulos superaram brevemente a barreira de US$ 207,05 (+2,40%), que levou ao recorde.

Embora tenha chegado na frente na corrida com seus rivais no mercado dos EUA, a Apple não é a primeira empresa do mundo a valer US$ 1 trilhão: há 11 anos, em 2007, a maior petrolífera chinesa, a PetroChina, já tinha conseguido o feito na Bolsa de Xangai.

As ações da companhia aumentaram nas últimas horas devido às contas financeiras, publicadas na terça-feira no fim da sessão em Wall Street, segundo as quais seus lucros semestrais aumentaram 20,6% anualizado, para US$ 45,406 bilhões.

Apesar disso, a reação dos mercados se centrou no período de abril a junho, quando lucrou US$ 53,265 bilhões, em parte graças às “robustas vendas” do iPhone, dos serviços da Apple e dos seus produtos “wearable” (dispositivos vestíveis).

Embora no terceiro trimestre a empresa tenha vendido 41,3 milhões de unidades de iPhone, quase as mesmas que nesse mesmo período de 2017, o faturamento do produto aumentou para US$ 29,906 bilhões, muito acima dos US$ 24,846 bilhões anteriormente.

O preço médio dos telefones nestes últimos três meses subiu para US$ 724, principalmente pelo modelo iPhone X, que nos Estados Unidos está à venda a partir de US$ 999.

Os analistas estavam há meses fazendo apostas sobre qual dos gigantes tecnológicos americanos chegaria primeiro ao trilhão de dólares, já que neste ano seu valor da bolsa não fez mais que disparar, começando pela Amazon (55,18%).

A Amazon está em segundo lugar em capitalização, com US$ 876,550 bilhões; enquanto o Alphabet, cujas ações subiram 17,52% desde janeiro, tem um valor de US$ 853,230 bilhões. Em quarto lugar está a Microsoft (25,43%), com US$ 815,910 bilhões.

A Apple, cuja cotação aumentou 22,22% este ano, anunciou nesta quarta-feira um número ajustado de 4,830 bilhões de ações, por isso que sua barreira de entrada ao trilhão ficou um pouco mais longe do antecipado durante o dia.

Agência EFE