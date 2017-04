Apolion Rodrigues – Caraúbas Acontece…

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: Dia 10/04 – Elizaneide Ferreira, Wigines Maia, Evania Santos, Silvanária Silva, Eugenio Gurgel Neto, Edi Licurgo. Dia 11/04 – Kaio Tavares, Weikimi Fernandes, Lopes Vieira, Thayane Leodelma. Quarta-feira 12/04 – Raimundo Naldo de Oliveira, Paulo Vitor Fernandes, Vênus Farias Fernandes, Helena Godeiro. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

28 ANOS DE UMA LINDA HISTÓRIA…

Começou na manhã deste dia 10 a programação alusiva aos 28 anos do Instituto Nossa Senhora do Perpetuo Socorro que vem durante todo esse tempo educando novas gerações e contribuindo com a educação caraubense. Parabéns aos que fazem a escola!

GARANTA SEU ABADÁ…

Ailton Farias manda avisar, e nós passamos adiante, que você pode adquirir seu abadá do Umarizal Fest em até quatro vezes nos cartões de crédito. Neste ano a micareta acontece nos dias 26, 27 e 28 de maio com: Léo Santana, Chicabana e Grafith. Não fique de fora!

ESTILO LANÇAMENTO…

Recebendo convite do prefeito Júnior Alves para coletiva de imprensa com o balanço dos 100 Dias de sua administração que acontece ás 15 horas do dia 14 de Abril no Auditório do Palácio Jonas Gurgel, na oportunidade será lançado o site oficial da Prefeitura Municipal. Obrigado!

CASA DOS MUNICIPIOS…

Chegou a Mossoró a Casa dos Municípios com consultorias, assessoria tributária, treinamentos, elaboração de planos municipais, inovações tecnológicas, e muito mais com as empresas: Neo Meta, Ceplam, e Arca Potiguar. Sem falar na competência dos amigos Alcivan Viana e Giuzelio Lobato que dão show em organização. Informações pelo (84) 3318-5746.