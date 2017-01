Apolion Rodrigues – Caraúbas

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 26/01 Advogado Marcelo Fernandes Jacome, Fernanda Souza, Maria de Lurdes Azevedo, Paulo Brasil Filho, amanhã 27/01 Samek Maia, Rocezar Amaral, Gina Fernandes, Germana Veras, sábado 28/01 Apoliana Rodrigues, Vandilson Ramalho, Clara Lívia Câmara e Silva, Madja Gurgel, Patrícia Angélica Tavares, Ayack Rodrigues, domingo 29/01 Antonia Neide Araújo, Lailson Henrique, Cantarelli Alves, Fátima Cardoso, Santelma Gomes, Marillia Morais, Edija Mendes, Janaina Maia. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

FESTA PARA VANDILSON…

Próximo sábado a partir das 13 horas no Espaço Maria Julia amigos e familiares irão abraçar o colunista e amigo Vandilson Ramalho que celebra a festa da vida e recebe para feijoada das melhores com assinatura de Isaac Maia, claro que Tica Soares preparando tudo a régua e compasso para sua cara metade. Vamos sim!

ESTILO FORMATURA…

Recebi do meu amigo Valdecio Fernandes Rocha, o convite para participar da sua solenidade de Formatura de Letras Língua Portuguesa pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte pelo Campus Avançado da cidade de Patú. A solenidade acontece ás dezenove horas do dia quatorze de Fevereiro de 2017 no auditório do CAP. Desde já desejo sucesso ao amigo e agradeço o convite.

DOE SANGUE… SALVE VIDAS!

Mais uma vez o Carro do Hemocentro em parceria com a Secretária de Saúde do Nosso Município vem a terrinha para coletar doação de sangue para ajudar a salvar vidas, lembrando que o carro ficará ao lado do Santuário do Sagrado Coração de Jesus aonde funcionava o centro de Saúde, a coleta se inicia ás 07h30min e fica até as 14:00 horas. Participe!