Apolion Rodrigues – Caraúbas

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 16/01 Cintia Soares, Chiara Suly, Mara Felício, amanhã 17/01 Junior Vieira, Thalita Gomes, Ikaro Freitas, Andreia Regina, Francisco Canindé Silva, Luana Morais, quarta-feira 18/01 Gilma Fernandes, Kirgielly Freitas, Mileidy Fernandes, Cibele Sales. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

CIRCO DO ALFREDO…

No ultimo sábado aconteceu o primeiro aninho do pequeno Alfredo José no Espaço Maria Julia que recebeu decoração do Fantastic de Edilene Fernandes com toques de Fábia Soares também responsável pelos doces, o buffet teve assinatura do chefe Isaac Maia, o bolo foi de Aparecida Gurgel. Tudo perfeito, sem falar na receptividade nota mil de toda família Fernandes. Um luxo!

QUEM FOI…

Muito familiares e amigos atenderam ao chamado doa pais Michel e Madja e dos avós Alfredo e Luzinete, estavam lá: Edvan Praxedes/ Marillia, Maíria Fernandes, Elvecio Azevedo, Patrício Rogério/Fausta com as filhas Fabricia e Mariana, Batalha/Neuma Soares com Pedro Lucas, Bartira Soares com Sofia, Aglay Rodrigues, Aryel Ingber/Tess com Arabela, Novinho Praxedes/Socorro com Filipe, Silvia e Sabrina, Danusa Maia com Lucas e Ana Vitória. Samantha Maia com Germana, Samek Maia/Fernanda Souza, Simone Maia, Nega Maia, Josean Amorim/Rayane, Lucio/Virginia Fernandes com Daniel e Ana Claudia, José Luís/Karol Fernandes, e mais uma pá de gente bacana que estavam presente. Festa linda!

SÃO SEBASTIÃO 2017…

Estamos chegando à reta final da nossa festa e pela Praça de Eventos ainda vamos ter: Hoje, a Noite do Rock com diversas bandas, Amanha Bonde do Brasil, quarta-feira 18/01 Banda Grafith, quinta-feira 19/01 João Neto Pegadão e Ferro na Boneca, e encerrando a festa dia 20 tem Forró dos Três. Vamos todos!

CARAÚBAS AGORA…

Eis que quatro amigos resolveram se juntar e criaram o canal Caraúbas Agora, um meio de comunicação para divulgar festas, eventos e noticia em geral, no comando o quarteto fantástico: Rocezar Amaral, Allan Kardec, André Stanley e Toni Cavalcanti. E é claro que nós já podemos seguir nas redes sócias: facebook.com/caraubasagora e no Instagram; @caraubasagora.