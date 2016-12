Apolion Rodrigues – Caraúbas

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 22/12 Talita Gabriela Farias, Adriana Mariano, Anandra Alves, amanhã 23/12 Tassio Farias, João Paulo Costa, sábado 24/12 Kelsen Jonny, Tiago Jales, Laura Beatriz Gurgel Câmara, Marcia Roseane, domingo 25/12 Neilza Cunha, Jô Sales, Neide Medeiros, Jaildo Andrade, Flávia Dantas, Muitas felicidades, muitos anos de vida!

ENTÃO É NATAL…

Que o Natal seja de bênçãos, que possamos saber agradecer a todos os bons momentos que nos aconteceu, que todos nós possamos respeitar e aceitar uns aos outros como somos, sem julgar ou exigir algo que também não somos capazes de dar. A todos um Feliz Natal!

ESTILO POSSE…

Já circulam pela terrinha os convites para posse do Prefeito e Vice Prefeito Eleito do nosso município Junior Alves e Paulo Brasil que acontecerá as Dezoito horas do dia 1º de Janeiro de 2017 de frente a Câmara Municipal em solenidade bastante concorrida, na noite também serão empossados todos os vereadores eleitos. Vamos sim!

ESPAÇO MARIA JÚLIA…

Muito feliz pelos amigos Vandilson Ramalho e Tica Soares, pois o seu Espaço de Festas O Maria Júlia caiu nas graças da terrinha e está sendo record em confraternizações e ventos, claro que tudo se deve a competência da equipe e a receptividade do casal que é mil. Sucesso!

BAZAR LAR DOS IDOSOS…

Acontece no próximo dia 07 de Janeiro de 2017 das seis às dez horas o Bazar em Prol do Lar dos Idosos que será de frente ao banco do Brasil, se você quer ajudar ainda pode fazer sua doação em roupas, calçados ou artigos de decoração desde que em bom estado de conservação. Vamos participar!

PRESÉPIO…

Próximo sábado noite de Natal serão ligadas as luzes do presépio natalino da nossa Igreja Matriz, Miquéias Mizá e equipe mais uma vez deram show. Assim sendo todos são convidados a visitar nossa Matriz e admirar o mesmo. Oba!