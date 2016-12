Apolion Rodrigues – Caraúbas

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 15/12 Pedro Lucas Soares, Silvana Silva, Canindé Costa, Ceição Praxedes, Leonardo Miranda, Jussara Gentil, amanhã 16/12 Vania Maria Dantas, Rozenice Melo, Emanuel Victor, Ana Vitoria Lima Fernandes, sábado 17/12 Sônia Vieira, Gracy Fernandes, Carlito Bandeira, Maria Luísa Praxedes, domingo 18/12 Aline Linhares. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

VERÃO DE CORES OCULUM…

Quero agradecer aos que fazem a Oculum do Partage Shopping pelo convite para participarmos do lançamento da nova coleção em armações e óculos das principais grifes internacionais que são representadas pela mesma que acontece ás 19 horas do dia 20 de Dezembro. Achei chique!

COLAÇÃO DE GRAU DO ÊXITO…

Acontece na noite de amanhã a Colação de Grau dos Doutores do ABC do Educandário Êxito a partir das 18 horas no Espaço de Eventos Maria Julia, o nome da turma concluinte é Maria Roseane Fernandes, Madrinha da Turma: Maria Vanuza de Oliveira, Paraninfo: Francisco Aleandro da Costa e Patrono: O Prefeito Ademar Ferreira da Silva. Obrigado pelo convite e vamos sim!

FÁTIMA & ERLON…

Francisco Xavier de Oliveira/Francisca Araújo de Oliveira e Alice Maria dos Santos/Francisco Caiana (in memoria) convidam para a Cerimonia de Casamento dos seus filhos Fátima e Erlon a realizar-se ás 19 horas do dia 07 de Janeiro de 2017 na Igreja Matriz de São Sebastião. Após a cerimonia os noivos recepcionam seus convidados no Espaço Maria Julia. Um luxo!

MATRICULAS ABERTAS…

Começou desde o ultimo dia 14 e segue até o próximo dia 30 o período de matriculas do Instituto Nossa Senhora do Perpetuo Socorro que faz parte do Sistema Geo de Ensino. Assim sendo garanta já a vaga do seu filho para 2017. Instituto a mais de 20 anos educando novas gerações.