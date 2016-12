Apolion Rodrigues – Caraúbas

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 12/12 Doralice Medeiros Nunes, Tarcina Miley, Ivana Fernandes, Rayssa Praxedes, Edson Gonçalves, amanhã 13/12 Luzinete Fernandes, Colunista Lisboa Batista, Maria Luzia, Luzia nobre, Luzia Meneses, Mayumi Haraki, Luzia Kalene Fernandes, quarta-feira 14/12 Fabricia Maria da Costa Brito. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

ANA TEREZA GURGEL…

Participei no último sábado, da Posse de Ana Tereza Sousa Soares Gurgel que aconteceu na Loja Maçônica Dr. Antonio Gentil Fernandes, após a cerimonia de posse teve Jantar com assinatura do Chef Isac Maia e bolo de Ticiane Veras. Desde já quero agradecer a receptividade de Aninha e seus pais Robson Gurgel e Rosinha que deram um show. Adoramos!

QUEM ESTAVA…

Na posse da Honorável Rainha Ana Tereza estava: Ana Patrícia Fortunato direto de Natal achei chique, Herbert Targino/Elzilene, Gerusa Gomes Câmara com os filhos marcos Vinicius, Gislainy/Leonardo Pinto, Ray Souza, Raquel Gurgel, Tião Gurgel/Salete, Chiquinho/Leontina, Gladys Carlos, Marinaldo Duarte/Camila Pamplona, Saionaria Dantas, Rozalba Alves, Jaimar Gomes, Hierro Giovanni, Lorena Fernandes, Danilo Davison Oliveira, Renildo Rene, Jonath Oliveira, Natalia Medeiros, Joicielison Gomes, Zezinho Oliveira, Julia Vitória, entre outros que foram prestigiar a linda!

SÃO SEBASTIÃO 2017…

Acontece logo mais ás 19h30minutos no Centro de Inclusão Social (CIS) aqui de nossa cidade o lançamento da Festa de São Sebastião e apresentação do Programa e Tema da Festa desde já agradecem a todos da comissão Central da Festa na Pessoa do Presidente Josevan Viana pelo convite!

DOUGLAS & LUCIANA…

Recebi convite do casal amigo Douglas e Luciana que escolheram a data de 07 de Janeiro para subirem ao altar da Capela de Nossa Senhora da Conceição e dizer sim um para o outro em Cerimonia Assistida pelo padre Francisco das Chagas. Logo em seguida os bacanas recepcionam os convidados na Escola Leonia Gurgel. Achei chique!